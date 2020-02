Scatta l'allarme in via De Stisi, "c'è un fusto sospetto": rischio pericolo radioattivo scongiurato con l'intervento del nucleo specializzato

Fusto 'sospetto' abbandonato in strada, scatta l'allarme a Foggia. Succede in via De Stisi, dove - a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini - è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, specializzato nel trattare eventuali sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche.

Dalle prime informazioni raccolte, è stato scongiurato il pericolo radioattivo, ma va valutato l'eventuale rischio per l'ambiente.

I tecnici dell'Arpa hanno prelevato un campione della sostanza per un'analisi più compiuta. Messo in sicurezza, il fusto (che era stato abbandonato nei pressi dei cassonetti della spazzatura) verrà smaltito attraverso una ditta specializzata. Avviati gli accertamenti per risalire al responsabile dello smaltimento irregolare.