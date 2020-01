I 'predoni' del rame non lasciano nulla: ladri sorpresi a trafugare cavi da un palo della luce, messi in fuga dalla vigilanza

Furto di cavi elettrici a Zapponeta, dove alcuni malviventi sono stati sorpresi a manomettere un palo della pubblica illuminazione.

E' accaduto la notte scorsa, in località Tressanti, dove i 'predoni' del rame sono stati sorpresi e messi in fuga da una pattuglia dell'istituto di vigilanza 'Watchman Eye', in giro di perlustrazione presso un'azienda agraria in zona. I vigilantes hanno riscontrato la manomissione del palo dell'energia elettrica e hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Indagini in corso per risalire ai responsabili del gesto.