Torna in azione la 'banda del buco': furto in via Bari, preso di mira lo store Vodafone

La scorsa notte l'azione dei ladri non si è fermata al bar Cocò ma è proseguita in via Bari presso lo store Vodafone del civico 28. Ignoti, si sono intrufolati nell'attività attraverso un buco praticato alla parete del locale vuoto adiacente al negozio del civico 28 e hanno agito indisturbati.

Ancora da quantificare l'ammontare dei danni e del colpo. Sul posto i carabinieri e la scientifica. Nel mese di luglio di un anno fa i malviventi presero di mira l'attività degli stessi proprietari ma nella vecchia sede di Corso Roma. Oggi il negozio di via Bari è rimasto chiuso.





Gallery