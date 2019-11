Furto in villa, a Foggia. Ladri in via Cerignola fuggono con la cassaforte (piena di documenti)

Hanno messo a soqquadro la camera da letto, poi hanno asportato una cassaforte a muro contenente - pare - solo documenti. Singolare furto in appartamento, quello scoperto intorno alle 22.30 di ieri sera, in una villetta privata in via Cerignola, alla periferia di Foggia.

Scoperto il furto, i proprietari hanno lanciato l'allarme alla polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle 'Volanti' che hanno ricostruito l'azione dei malviventi. Dalle prime informazioni raccolte, non mancherebbero oggetti preziosi o denaro. L'ammontare del bottino verrà meglio precisato in sede di denuncia, così come il contenuto di tali documenti. Al vaglio della polizia la presenza di telecamere utili in zona e lungo la via di fuga dei malviventi.