Ladro in bici mette a segno un altro colpo: vittima derubata in via IV Novembre

Ancora un furto con destrezza in città. Verso le 12 di venerdì, in via IV Novembre, un 70enne di Foggia è stato derubato da un ladro in bici, che gli ha strappato una busta di plastica tra le mani con dentro un cellulare e il libretto postale. Indagano le Volanti della Polizia. L'episodio fa il paio con quello accaduto il giorno prima in via Perrone.