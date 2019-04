Raffica di furti, aree rurali pattugliate dall'Arma: trattore rubato recuperato in un casolare

Ennesimo risultato positivo dagli sforzi dell'Arma nel pattugliamento delle aree rurali: ritrovato nelle campagne di Ascoli Satriano e restituito un trattore agricolo rubato a Deliceto.

Alcuni giorni fa una pattuglia del Comando Stazione di Ascoli Satriano, impegnata in uno dei servizi coordinati che anche la Compagnia di Cerignola, su disposizione del Comando Provinciale, pianifica per la perlustrazione delle aree rurali, nell'ispezionare un casolare abbandonato, in località Mortellito, hanno rinvenuto un trattore, munito di pala anteriore, risultato rubato il 2 aprile scorso ad un agricoltore di Deliceto.

Il mezzo, dopo gli accertamenti scientifici finalizzati alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei responsabili del furto, è stato restituito al proprietario. Proseguono con grande impegno, su tutto il territorio provinciale, i servizi dell'Arma finalizzati alla prevenzione e repressione degli odiosi reati che attentano ad un settore trainante dell'economia della Capitanata, ma ancora nel mirino di sciacalli e concorrenti senza scrupoli.