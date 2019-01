Col 'piede di porco' tentano di scassinare postamat, ma scatta l'allarme e fuggono (a mani vuote)

Tentano di scassinare postamat, ma scatta l'allarme e sono costretti a fuggire a mani vuote. E' andato male, questa volta, il tentato furto messo a segno la scorsa notte, a Torremaggiore, ai danni dello sportello automatico degli uffici postali di via della Costituente.

Il fatto è successo intorno alle 3, quando ignoti - utilizzando una leva - hanno tentato di scardinare la cassa del postamat. Il tentativo di scasso, però, ha fatto scattare l'allarme che portato immediatamente sul posto una pattuglia dei carabinieri, già in zona per il consueto controllo del territorio. Per i malviventi, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli uomini dell'Arma, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.