Azienda di trasporti nel mirino dei malviventi: rubati due tir dal parco mezzi lungo la SS 673

Sabato notte amaro, per una azienda di trasporti alle porte di Foggia. Ignoti si sono introdotti nella struttura, situata lungo la Statale 673, e hanno asportato due tir in quel momento presenti nel parco mezzi. L'accaduto è stato scoperto solo il mattino seguente, quando i responsabili hanno lanciato l'allarme alla polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti di Foggia. Indagini in corso.