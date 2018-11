Un buco alla parete e poi il colpo: così la banda ripulisce tabacchi di gratta e vinci e sigarette

La banda del buco colpisce ancora. Questa notte sono entrati in azione i ladri di gratta e vinci e sigarette. A pagarne le spese una rivendita di tabacchi di piazza Ugo Foscolo. Intorno alle 4.30 i malviventi hanno praticato un foro alla parete di un locale vuoto adiacente all'attività commerciale e poi sono scappati via con la merce. Sul posto le volanti per gli accertamenti di rito, da quantificare l'ammontare della refurtiva