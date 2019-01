Passante "disturba" ladri incappucciati: chiamata al 112 fa saltare il furto in Corso Roma

Furto sventato, la scorsa notte, in corso Roma, in pieno centro, a Foggia. Era da poco passata la mezzanotte quando tre persone incappucciate stavano armeggiando sulla saracinesca del 'Bar Imperial'.

I tre soggetti sono stati notati da un passante, che ha immediatamente allertato il 112. Vistisi scoperti, per i malviventi non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a gambe levate. Giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri ha riscontrato evidenti segni di effrazione. Indagini in corso per risalire all'identità dei responsabili del tentato furto. Fondamentale la collaborazione del cittadino che, grazie al suo senso civico, ha evitato che il reato si consumasse.