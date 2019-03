Torna la 'Banda del buco', entra in una scuola ma punta alla banca: sventato furto al 'Monte dei Paschi'

La 'Banda del buco' torna in azione a Foggia: entra in una scuola privata, tenta il colpo nella vicina banca, ma è costretta a fuggire (a mani vuote) perchè messa alle strette dalla polizia.

E' accaduto la scorsa notte, quando intorno alle 3.30, gli agenti del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cimaglia, in quanto un cittadino aveva segnalato la porta di una scuola privata era sta forzata da ignoti. Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura per verificare la presenza dei ladri.

Da un primo controllo, i poliziotti hanno verificato che i malfattori - dopo aver divelto le serrature della serranda e forzato la porta antipanico - si erano introdotti negli uffici dell'stituto, asportando un televisore ed uno smartphone.

Ma non era quello l'obiettivo dei ladri: uscendo nel cortile confinante con un istituto bancario e scendendo al piano sotterraneo, i malfattori avevano iniziato a praticare un buco su una parete. Il foro, del diametro di circa 50 cm veniva effettuato su una parete adiacente la banca Monte dei Paschi di Siena, in Corso Garibaldi.

Gli agenti hanno quindi allertato i responsabili della sicurezza della banca per gli interventi del caso. L’azione tempestiva della 'Volante' ha quindi messo in fuga i malviventi, scongiurando la possibilità di estendere il furto anche all’Istituto bancario.