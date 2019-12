Furto di elettrodomestici in corso, ma arriva la polizia: malviventi in fuga, abbandonano refurtiva in strada

Furto di elettrodomestici in atto, arriva la polizia e i malviventi si danno alla fuga abbandonando in strada il furgoncino con la refurtiva appena caricata. E' accaduto a San Severo, dove la polizia ha recuperato un camioncino con tutta la refurtiva.

Il fatto è successo alle 6 del mattino: su segnalazione della sala operativa, gli agenti del commissariato cittadino hanno raggiunto via Sicilia, dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato un furgone bianco lasciato aperto e tre persone travisate che fuggivano a gambe levate, prendendo ognuno una direzione diversa.

Fallito l'inseguimento a piedi, gli agenti sono tornati sul posto per mettere in sicurezza l’attività commerciale e hanno trovato un furgone carico con tre lavatrici, due lavastoviglie, tre ferri da stiro già pronti per essere portati via.

Il furgone è risultato rubato e con targhe false. Chi ha agito, aveva tagliato le serrature d’ingresso con la fiamma ossidrica: difatti sono state recuperate anche due bombole di gas servite per il taglio termico. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre gli elettrodomestici sono stati restituiti al proprietario. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli autori del tentato furto.