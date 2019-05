Zona Asi nel mirino dei malviventi: ladri nella concessionaria auto, ma vigilanza e polizia li costringono alla fuga

Furto sventato, ieri sera, a Foggia, ai danni di una concessionaria auto. Il fatto è accaduto intorno alle 22 circa, quando è giunta, alla centrale cperativa dell'istituto di vigilanza 'Watchman Eye' la segnalazione di allarme presso la concessionaria Bmw-Mini ’Baldassarre Motors', lungo la Statale 16, in zona Asi, a Foggia.

Dal controllo tramite videosorveglianza si riscontrava la presenza di alcuni individui nel magazzino della concessionaria. Pertanto, sono state inviate immediatamente pattuglie della vigilanza, raggiunte dalla 'Volanti' della polizia. Per i malviventi non è rimasta altra scelta se non quella di tagliare la corda. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. E' il secondo episodio (un furto consumato e questo sventato) in due giorni che interessa la zona industriale di Foggia.