Ladre golose in un supermercato, rubano pezzi di formaggio e cioccolatini: addetto se ne accorge e fa svuotare le borse

Martedì 18 febbraio gli agenti delle Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, in seguito ad una segnalazione alla sala operativa, sono intervenuti presso un supermercato di Corso del Mezzogiorno, perché due donne romene erano state sorprese da personale addetto alla sicurezza mentre nascondevano della merce nelle borse.

Invitate a tirar fuori dalle borse la merce sottratta, estraevano dalle stesse nove pezzi di formaggio e quattro confezioni di cioccolatini. I poliziotti constavano l’integrità dei prodotti e provvedevano alla immediata restituzione al responsabile del supermercato. In questura la ventenne e la trentenne venivano denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato.