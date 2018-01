Sorpreso a rubare si dà alla fuga tra le vie di Foggia: al momento dell'arresto ferisce gli agenti

Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in danno di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, coordinata dal dirigente il compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, il dirigente superiore dr. Luigi Liguori ieri sera gli agenti della Polfer di Foggia, hanno tratto in arresto P.P., pregiudicato foggiano di anni 36, per i reati di furto aggravato e continuato, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

A seguito di recenti furti di materiale ferroso avvenuti all’interno dello scalo ferroviario, veniva segnalata un’autovettura Fiat Fiorino di colore bianco, di cui si conosceva anche la targa, i cui occupanti, dopo aver tranciato il lucchetto posto a chiusura del cancello in Vico Stame (vicolo di accesso dalla parte posteriore) si introducevano nell’aerea interna della stazione ferroviaria impossessandosi di numerose piastre di acciaio depositate nel piazzale. Poi, dopo averle caricate sul mezzo predetto, si davano a precipitosa fuga.

Quando gli agenti appostati da diverso tempo sono intervenuti, i malviventi si sono dati a precipitosa a bordo del fiorino. Ne è nato un inseguimento fino al Villaggio Artigiani. Bloccato nonostante alcune pericolose manovre, l’uomo ha provato a ripartire nel tentativo di investire gli agenti intervenuti e di guadagnare l’impunità. Gli uomini in divisa, per fortuna, sono riusciti a togliere le chiavi di accensione fermando l’autovettura. Non pago del suo comportamento, il conducente ha opposto ulteriore resistenza, reagendo violentemente così da provocare lesioni agli operatori intervenuti successivamente oggetto di visita al pronto soccorso e giudicate guaribili in cinque giorni.

Durante l’inseguimento era stato richiesto l’ausilio di una volante che ha accompagnato l’arrestato negli uffici della sezione per gli adempimenti di rito. A seguito di perquisizione all’interno del Fiat Fiorino, è stata rinvenuta una piastra di acciaio compresa di relativa bullonatura, di quelle oggetto di furto, arnesi atti allo scasso, oltre a due tronchesi di grandi dimensioni utilizzate evidentemente per tranciare i lucchetti posti a chiusura del cancello di accesso alla stazione. Il veicolo condotto dall’arrestato - sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della prevista copertura assicurativa - era stato radiato dalla circolazione. L’intervento di polizia veniva favorito dalla fattiva collaborazione degli operatori di “Protezione Aziendale” delle Ferrovie dello Stato.