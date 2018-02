Apricena: fanno esplodere sportello bancomat e scappano con il bottino

Colpo nella notte ad Apricena, dove intorno alle 4 i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della BPER, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in Corso Generale Torelli, al civico 89 e sono scappati via con il bottino, ancora da quantificare. Sul caso indagano i carabinieri del posto alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili del grave episodio. Al vaglio dei militari dell’Arma le telecamere di videosorveglianza.