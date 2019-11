Auto contro la vetrina, 'spaccata' a San Severo: ladri fuggono con un carico di abiti per bambini

Dopo l'eclatante 'spaccata' col trattore, ancora un furto con la medesima tecnica messo a segno a San Severo. E' accaduto la scorsa notte, nel centralissimo Corso Garibaldi.

I malviventi hanno utilizzato un'auto (provento di furto) come 'testa d'ariete' per sfondare la vetrina di un negozio di abbigliamento per bambini. Una volta guadagnato l'ingresso nei locali, i ladri hanno razziato merce in esposizione per un valore non ancora quantificato. L'attività è dotata di telecamere per la videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio dei carabinieri, insieme a quelle dell'intera zona. Indagini in corso.