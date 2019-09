Un furto e una 'spaccata' al Quartiere Ferrovia: nel mirino un negozio di alimentari e uno di telefonia

Un furto e una spaccata sono stati messi a segno nella notte, al Quartiere Ferrovia, a Foggia. Nel mirino dei malviventi le attività commerciali su viale XXIV Maggio, il cosiddetto viale della Stazione.

Poco dopo le 6, infatti, è stato scoperto il furto aggravato ai danni di un negozio di generi alimentari, gestito da un cittadino straniero: ignoti hanno forzato la porta di ingresso, saccheggiando merce in vendita per un valore non ancora quantificato.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso e acquisito i filmati delle telecamere presenti nelle vicinanza.

Nella stessa zona, è stata messa a segno anche una 'spaccata' (non è chiaro se il furto è stato consumato o meno) ai danni di un negozio di articoli per la telefonia. Su questo secondo caso sono in corso, invece, accertamenti di polizia.