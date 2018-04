I ladri non risparmiano chi aiuta i più deboli: rubati pc, cellulare e un hard disk

Un pc portatile, uno smartphone e un hard disk esterno, "tutto quanto serviva ai volontari di 'Avvocati di Strada' che, all'Help Center, da 13 anni forniscono assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora".

I ladri non si fermano e colpiscono anche la sede dei 'Fratelli della Stazione', preda di un furto nell'Help Center della stazione ferroviaria. La denuncia arriva proprio nella pagina Facebook dell'associazione. Una serratura della struttura è stata forzata e sono stati portate via poche cose, ma di grande utilità - oltre che del valore economico non indifferente - per l'associazione.

"Il furto - che costituisce un gravissimo danno per le informazioni contenute nei supporti informatici, ma che crea anche un notevole pregiudizio economico - ci colpisce particolarmente perché viola la nostra sicurezza e quella dei nostri assistiti e avrà, purtroppo, l'effetto di rallentare se non pregiudicare numerose attività in favore di chi vive per strada", il commento dei 'Fratelli della Stazione', il cui lavoro, insieme agli Avvocati di Strada, proseguirà seppur "con delle difficoltà in più".

Il post di condanna si chiude con un appello: "Per i fatti abbiamo naturalmente sporto denuncia, ma per provare a rispondere al male con il bene vi chiederemo una mano. Vi facciamo sapere in questi giorni i modi migliori".