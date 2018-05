Furto alla sede di Donne in Rete: rubate spillette e magliette per la Festa del Volontariato

Amara scoperta questa mattina per le associate di Donne in Rete. Ignoti nella notte si sono introdotti nella nuova sede foggiana di via Guerrieri 30, fresca di inaugurazione, asportando materiale di modestissimo valore economico: tutti i gadgets (magliette, spillette, etc) che le associate avrebbero distribuito oggi, alla Festa del Volontariato in corso in città, e 350 euro, frutto del ricavato della vendita di questi articoli già in occasione della inaugurazione, avvenuta tre giorni fa. “Avevamo approntato tutto per essere presenti con un nostro stand alla festa del volontariato. Ci rimane pochissima roba. A questo punto non so se vi parteciperemo” dichiara con amarezza Gemma Pacella, associata di Donne in Rete.

E’ stata lei, assieme ad una collega, a fare la brutta scoperta questa mattina. Oltre alla sede di Donne in Rete, violata anche quella di Matilda Editrice di Donatella Caione, altra associata di DiR. Anche in questo caso, bottino di scarsissimo valore per i ladri. “Tantissimi sforzi per riuscire a far sopravvivere le nostre attività, tanto impegno per ricevere qualche contributo per l’associazione…per nulla” si sfoga Donatella Caione su fb.

“Hanno trovato un po’ di soldi devoluti da soci e sostenitori, alcuni oggetti come stereo e macchinette del caffè e le magliette che avremmo dovuto offrire a chi avrebbe fatto una donazione alla festa del volontariato”. Ma la speranza, di fronte ai rubagalline, è l’ultima a morire. Donatella rilancia: “Domani apro un crowdfunding” e sulla partecipazione alla festa del volontariato non ha dubbi: “Venite a trovarci presso lo stand, oggi pomeriggio e domani”. E, aggiungiamo, accorrete in massa. Oggi più di ieri.