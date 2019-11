Ladri al circolo di Saverio Cassitti, portato via (solo) un televisore. L'ex consigliere: "Si colpisce anche chi è vicino alla gente"

“Non ci sono parole per definire una gesto così infame. Si colpisce anche chi è vicino alla gente con grande spirito di sacrificio”. E’ l’amaro sfogo dell’ex consigliere comunale di Foggia Saverio Cassitti. Ignoti nella notte hanno divelto la serranda del suo circolo politico-culturale, in viale Giotto, e si sono introdotti nei locali. Da una prima ricognizione, pare siano riusciti a portare via solo il televisore, un Samsung 32 pollici. “E cos’altro pensavano di trovare? Quello è un presidio per la povera gente, il resto sono solo cartacce” commenta Cassitti a Foggiatoday, già delegato alle Politiche abitative, secondo il quale “la sua azione politica e sul fronte sociale dà fastidio a qualcuno”. Ad allertarlo la Polizia questa mattina. Nelle prossime ore l’ex consigliere comunale presenterà denuncia. Indagini in corso.