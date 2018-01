Cittadino segnala furto in una scuola: polizia interviene, insegue e acciuffa minorenne

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia hanno denunciato un minorenne foggiano per furto e danneggiamento. Alle 21.15 circa, gli agenti della Squadra Volante, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Ordona Lavello presso l’Istituto scolastico ‘Murialdo’ perché un cittadino aveva segnalato al 113 l’introduzione di alcune persone all’interno dei locali della scuola.

Giunti sul posto e constatata la presenza di due individui al primo piano che alla vista degli uomini in divisa si sono dati alla fuga, i poliziotti hanno inseguito, raggiunto e bloccato uno dei due ladri, mentre l’altro è riuscito a fuggire scavalcando la recinzione dell’istituto.

Da un primo controllo effettuato alla presenza della preside della scuola, è emerso che i due sono entrati nell’istituto forzando un infisso e poi hanno scassinato un distributore automatico di bevande per sottrarre il contenuto in monete. Sul posto sono state rinvenute e sequestrate due paia di forbici. Il minorenne è stato denunciato a piede libero a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Bari e riaffidato ai genitori.

Sono in corso indagini per individuare l’altro autore del reato. “La Polizia di Stato con la sua costante ed attenta presenza sul territorio, continua la lotta alla criminalità. Ancora una volta , grazie alla segnalazione del cittadino ed al tempestivo intervento della Squadra Volante è stato possibile interrompere l’azione criminosa ed impedire che il reato potesse avere conseguenze ulteriori”