"Balordi" armati di coltello sono entrati a scuola "in presenza dei piccoli alunni": oggi e domani attività sospese

“Questa mattina la scuola dell’infanzia ‘Angela Fresu’ è stata nuovamente interessata dall’irruzione di balordi. Ancora una volta questo gesto inqualificabile e vergognoso è avvenuto in concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche, quindi in presenza dei piccoli alunni e del personale educativo. Siamo sbigottiti di fronte alla pervicacia con cui questa gentaglia calpesta il bene pubblico e la serenità dei nostri bambini. Allo stesso tempo, però, voglio dire con chiarezza che non ci lasceremo intimidire in alcun modo da questi delinquenti.

Proprio nei giorni scorsi ho incontrato, assieme all’assessore Claudia Lioia ed al dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Claudio Taggio, una delegazione dei genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali, per comunicare loro le iniziative che il Comune stava per mettere in campo al fine di garantire sicurezza ai plessi scolastici. Oltre ad un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, infatti, è stato disposto uno specifico servizio di pattugliamento della Polizia Locale, anche con l’ingresso fisico degli Agenti nei plessi scolastici. E stamani questa gentaglia per fare irruzione ha atteso che la pattuglia della Polizia Locale lasciasse l’ingresso della scuola.

È di tutta evidenza che ci troviamo di fronte ad un problema che non intendiamo sottovalutare o trascurare, di cui stamani ho personalmente parlato al Prefetto di Foggia, Massimo Mariani. Da questo punto di vista il servizio speciale di pattugliamento della Polizia Locale continuerà in modo serrato, con il presidio dei plessi scolastici che verrà reso ancor più efficace dalla vigilanza speciale dalle Forze dell’Ordine, che colgo l’occasione per ringraziare per questa attenzione.

Intanto oggi e domani abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche della scuola, in modo da poter riparare i lievi danni provocati dall’irruzione di oggi”.