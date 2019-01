Paura in via Consagro: ladro irrompe nella scuola materna, mette a soqquadro aule e scappa

Non c'è pace per la scuola dell'infanzia paritaria "Angela Fresu" di via Consagro a Foggia. Questa mattina un soggetto con il volto travisato e all'apparenza molto giovane, si è introdotto nell'istituto scolastico attraverso una finestra sul retro, mettendo a soqquadro un paio di stanze. Il ladro, scoperto, avrebbe poi guadagnato la fuga. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.

Un episodio analogo era avvenuto il 25 gennaio scorso. Proprio ieri, sulla questione, il sindaco Landella aveva sottolineato "un accesso diretto" della polizia locale "accompagnata da una vigilanza da parte delle forze dell'ordine", ovvero anche attraverso "una permanenza temporanea davanti alle scuole", come "segnale di garanzia e tranquillità".

Sempre in via Consagro, il pomeriggio del 28 una donna era stata scippata da un giovane disarmato che le ha strappato la borsa.