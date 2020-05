Furto da film in piazza Villani, da una scuola all'appartamento vicino con un buco alla parete. "Foggia non crescerà mai"

Furto ieri sera in piazza Villani a Foggia. Ad agire la banda del buco, a pagarne le spese un appartamento e una scuola dell'infanzia paritaria, dal cui interno i banditi hanno portato via una valigetta del pronto soccorso, la macchinetta del caffè e una cinquantina di euro. Per entrarvi hanno forzato la saracinesca e la porta d'ingresso.

Prima di guadagnare la fuga e di rovistare negli armadietti della scuola, i ladri hanno realizzato un foro ad una parete con l'obiettivo di raggiungere e svaligiare l'abitazione adiacente. Sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo. Sul furto indaga la polizia.

"Senza alcun sostegno economico abbiamo continuato a lavorare per i nostri bambini con la didattica a distanza, abbiamo sanificato tutto per farci trovare pronti per la riapertura ed ora il colpo do grazia! Non meravigliamoci se questa città, che non ha rispetto neanche dei bambini, non crescerà mai" l'amaro sfogo della scuola d'infanzia paritaria.