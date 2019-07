Ladri spietati, rubate armature romane nella sartoria teatrale Shangrillà. I titolari si sfogano: "E' difficile così"

Anche la sartoria teatrale 'Shangrillà' di Foggia finisce nel mirino dei ladri. Ignoti hanno infatti trafugato, negli scorsi giorni, 15 corazze romane in ferro con rispettivi elmi, acquistate dall'attività di via Pesola da un artigiano del territorio.

Amaro lo sfogo del titolare sui social network: "Quanto è difficile tenere in vita un’attività del genere, in regola, con tutti i problemi e vincoli che caratterizzano un’azienda vera". Lui però spera di recuperare la refurtiva, prima che venga immessa nel mercato parallelo. "Se vi capita di vedere qualcosa del genere in giro, nei mercatini o non abbiamo idea dove, contattateci, abbiamo ancora speranza di ritrovarle".