Si ferma a cena a San Severo, ignoti gli portano via il furgone con due pianoforti (e altri strumenti)

E' stata una cena indigesta, quella consumata ieri sera, a San Severo, da un commerciante di strumenti musicali di Alanno, in provincia di Pescara.

Questa mattina, infatti, l'uomo ha denunciato ai carabinieri del suo paese il furto subito ieri sera, nella cittadina dell'Alto Tavoliere, di un furgone contenente un pianoforte a coda, uno verticale, un paio di carrellini per la movimentazione degli strumenti e attrezzature varie. Il furto è avvenuto intorno alle 21 di ieri, in via Togliatti, mentre il commerciante si era fermato per una piccola pausa cena. Sull'accaduto procedono i carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Ingente il valore della merce trafugata: si tratta di svariate decine di migliaia di euro.