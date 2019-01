'Banda del buco' a San Severo: nel mirino gioielleria in centro, ladri fuggono con denaro e gioielli

'Banda del buco' in azione a San Severo. Nel mirino dei malviventi è finita, questa volta, una gioielleria, in via Masselli. Il fatto è successo la scorsa notte: i ladri si sono introdotti nella gioielleria praticando un foro nella parete di un appartamento vuoto attiguo all'attività colpita.

Una volta all'interno dell'esercizio commerciale è scattato l'allarme che ha costretto i malviventi alla fuga: intonsa, quindi, la cassaforte, ma i ladri sono riusciti a razziare in tutta fretta il denaro presente in cassa e gioielli e preziosi in esposizione. Ancora da quantificare il bottino.

Sul posto, gli agenti del commissariato cittadino per le indagini del caso, e i colleghi della scietifica che hanno rilevato tracce e impronte del malfattori. Al vaglio della polizia anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'attività e quelle situate in zona.