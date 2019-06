Furto in pieno centro: banditi ripuliscono nota attività, domani vertice sulla sicurezza e l'ordine pubblico a San Severo

Hanno forzato l'ingresso della storica attività in pieno centro con un flessibile e sono scappati con capi d'abbigliamento, intimo, costumi e accessori. La scorsa notte una banda di ladri ha messo a segno un colpo in pieno centro, in via Soccorso, presso lo storico negozio Ronghi di San Severo.

Sull'episodio, l'ennesimo nella città dei campanili, indagano gli uomini del commissariato locale. Verosimilmente ad agire sono state più persone, un palo e almeno due soggetti intenti a ripulire l'attività della merce, il cui valore non è stato ancora quantificato. La polizia sta cercando di ricostruire il percorso della banda attraverso le telecamere della zona.

Domani mattina si terrà una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel comune di San Severo alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e del prefetto Grassi. Questo il commento del sindaco Francesco Miglio: "Un evento assolutamente straordinario che rimarca l'altissima attenzione che le Istituzioni dello Stato stanno riponendo sulla nostra città. Come preannunciatovi a più riprese, la Sicurezza e la lotta alla Criminalità sono priorità di questa Amministrazione. Motivo per cui sono particolarmente grato al Prefetto di Foggia per questo occhio di riguardo che ci infonde speranza e senso di protezione"