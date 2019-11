Furto e danni ingenti ad una pizzeria. "Urge reazione della comunità". L'on. Faro: "Matteo non mollare"

Solidarietà e vicinanza a Matteo Florio, titolare del ristorante pizzeria Pane e Olio e vittima la notte scorsa di un furto e di pesanti danneggiamenti al suo locale di San Nicandro Garganico, è stata espressa dal direttivo provinciale del sindacato ristoratori Confcommercio.

"Al collega Matteo ed ai suoi collaboratori - ha dichiarato il presidente del sindacato Nicola Russo – vanno i nostri pensieri d’incoraggiamento con l’augurio che ci sia una reazione civile dell’intera comunità del centro garganico, a partire dall’Amministrazione Comunale"

Matteo Florio è un dirigente Confcommercio molto attivo e partecipe della vita dell’associazione. Oltre ad essere il vicepresidente provinciale del Sindacato Ristoratori è anche vicepresidente della delegazione comunale di San Nicandro Garganico.

"Ho appena appreso la notizia del furto e dei, sono vicina a Matteo Florio, dobbiamo unirci intorno al nostro amico per sostenerlo in questo brutto momento! Matteo è una persona fantastica e che mette amore, passione e professionalità in tutto ciò che fa. Appena rientro da Roma vengo ad assaporare la tua squisita pizza! Non mollare" scrive l'on. del Movimento 5 Stelle, Marialuisa Faro.