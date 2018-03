Altro portone rubato a Foggia: amaro risveglio per i condomini di via San Pietro

Dopo gli abitanti della palazzina di via Manerba 4, questa mattina l’amaro risveglio è toccato agli abitanti di via San Pietro 15 a Foggia. Ancora una volta nel mirino dei malviventi il portone di un palazzo, letteralmente sradicato e portato via senza che nessuno abbiamo visto o sentito nulla. I condomini hanno allertato l’amministratore per sporgere denuncia di furto in Questura.