VIDEO | In due anni hanno rubato di tutto. Doriana amareggiata: "Pura violenza, costretti a fare su e giù col televisore"

Grande amarezza nelle parole di Doriana, moglie del titolare della pizzeria-trattoria Pinogiorgio presa di mira dai malviventi per settima volta in un anno: "Non hanno trovato il televisore perché non lo teniamo dentro"