Quarto furto per la Piccola compagnia impertinente, amaro sfogo su Fb: "Forse è il caso di andare via, la città è allo sbando"

"Un altro furto. Il quarto in pochi mesi. Rubato un pc nuovo, forzato la porta danneggiandola e messo a soqquadro la zona ufficio". A fare il bilancio dell'ennesimo furto è la Piccola compagnia impertinente, compagnia teatrale di Foggia con sede in via Castiglione.

Poche righe e due fotografie per raccontare l'ennesimo raid subito nella struttura. "Questo é il risultato dell'azione di tre ragazzi (quasi sicuramente minorenni, oltre che minorati mentali). Saranno sicuramente orgogliosi del bottino, portato via a cavallo di un motorino", spiegano prima di lasciarsi andare allo scoramento e alla delusione.

"Questi tre prodi briganti - scrivono - ci hanno regalato un dubbio, mai concepito prima d'ora. Forse é il caso di andare via da una cittá così allo sbando, in cui il rispetto delle cose e delle persone non hanno piú residenza. Fare la guerra é giusto quando puoi pensare di vincerla. Alcuni sacrifici meritano di più."