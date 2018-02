Furto da film al Penny Market: con chiodi, catene, auto in fiamme e autogru asportano cassaforte

Si aggira intorno alle 30mila euro il furto con tecniche paramilitari compiuto la scorsa notte a Foggia presso gli uffici del Penny Market di via San Severo. Intorno alle 2.30 una banda di malviventi con una autogru (poi data alle fiamme), ha sfondato la porta d'ingresso degli uffici che custodivano la cassaforte. A quel punto hanno divelto il muro e asportato il denaro.

I primi a giungere sul posto sono stati gli uomini della vigilanza privata, mentre la polizia, al suo arrivo, ha trovato la strada bloccata con una catena che occupava l'intera carreggiata e chiodi a quattro teste disseminati sull'asfalto, nonché un'auto in fiamme. Anche l'altro lato di via San Severo, entrando dalla statale era stato bloccato con la stessa tecnica: ovvero i chiodi, un'auto in fiamme e una catena poi tagliata dai malviventi per darsi alla fuga.