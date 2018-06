Non c'è pace per le scuole di Foggia: furto all'Istituto Einaudi, ladri fuggono con 6 pc

Ancora un furto ai danni di una scuola foggiana. Questa volta è toccato all'istituto 'Einaudi' di via Napoli, alla periferia della città, dove la scorsa notte ignoti hanno asportato sei personal computer. A farne l'amara scoperta, questa mattina intorno alle 8, sono stati alcuni dipendenti, che hanno lanciato l'allarme alla polizia. Dalle prime informazioni raccolte, chi ha agito ha forzato sei finestre a piano terra, ciascuna corrispondente ad un'aula. Da ogni aula, poi, è stato asportato un pc contenuto in un armadietto. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli uomini della Sezione Volanti della questura. Indagini in corso.