Furto nella sede Coldiretti, ladri portano via pc e si feriscono infrangendo un vetro

Anche la Coldiretti finisce nel mirino dei ladri. La scorsa notte, infatti, ignoti si sono introdotti negli uffici della sede di via Sant'Alfonso de Liguori, a Foggia, della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti asportando alcuni pc.

Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri avrebbero forzato due saracinesche e, successivamente, infranto i vetri di una finestra per guadagnarsi l'ingresso nella struttura. A quel punto si sarebbero impossessati di alcuni pc presenti negli uffici per un valore ancora da quantificare (va chiarito nel dettaglio cosa manca dagli uffici). Nel rompere il vetro, i malviventi si sarebbero feriti lasciando evidenti tracce ematiche sul posto. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.