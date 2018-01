Polizia intercetta furgone carico di pannelli fotovoltaici rubati: occupanti scappano, preso il conducente

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato S.G., cittadino romeno classe 1984, per ricettazione in concorso. Nella mattinata di ieri un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce in viale Usa, svincolo Statale 16, ha intimato l’alt a un furgone Iveco Daily che procedeva verso il centro di Cerignola, ma il conducente alla guida ha premuto il piede sull’acceleratore nel tentativo di sottrarsi alla fuga.

Raggiunti dopo un breve inseguimento, i due occupanti del mezzo sono scesi e fuggiti verso le campagne. Il conducente è stato raggiunto e bloccato, mentre il passeggero, un marocchino, è riuscito a scappare. Sul furgone sono stati rinvenuti 199 pannelli fotovoltaici con tutti i cavi tranciati e quindi sicuramente provento di furto; dal controllo del telaio l’autocarro - risultato provento di furto nel luglio 2016 - successivamente era stato rinvenuto e riconsegnato al proprietario; da un ulteriore controllo è emerso che il telaio corrisponde ad altro furgone intestato ad un cittadino marocchino.

Tutto il materiale rinvenuto, compresi due telefoni cellulari appartenenti agli occupanti dell’autocarro Iveco Daily , è stato sequestrato, mentre il cittadino romeno denunciato in stato di libertà a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. Sono in corso indagini per risalire al proprietario dei pannelli fotovoltaici.