Torremaggiore, ladri ‘armati’ di fiamma ossidrica nel negozio di ottica: bottino da 15mila euro

Ammonta a 15mila euro il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, a Torremaggiore. Nel mirino dei malviventi l’ottica ‘Al Teatro’: intorno alle 3 del mattino, una banda di quattro malviventi, con l’ausilio di una fiamma ossidrica, ha scardinato la porta d’ingresso dell’attività, trafugando un gran numero di paia di occhiali in vendita, per un valore commerciale stimato in 15mila euro. L’intera azione è stata ripresa dalle telecamere dell’attività, ora al vaglio dei Carabinieri. Indagini in corso.