'Cacciatore di Puglia' libero dal servizio rincorre e blocca ladro (aveva rubato la borsa ad un'anziana in Pronto Soccorso)

Per l'episodio avvenuto al San Carlo di Potenza è stato arrestato un 61enne residente in provincia di Napoli. Provvidenziale l'intervento del Cacciatore di Puglia in servizio sul Gargano