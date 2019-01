Ladri in azione ad Orta Nova, furto da 'NikoTek': ad agire tre persone incappucciate

E' ancora da quantificare il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, ad Orta Nova, ai danni di un negozio di telefonia.

Il fatto è successo la scorsa notte, in corso Lenoci: a finire nel mirino dei ladri è stato il negozio 'NikoTek': intorno alle 3.30 della scorsa notte, tre persone a volto travisato si sono introdotte nell'attività commerciale asportando numerosi smartphone e altro materiale elettronico in vendita. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nell'attività.