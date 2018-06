La 'banda del buco' colpisce ancora: furto nella notte in un'officina del Villaggio Artigiani

'Banda del buco' in azione, nella notte, in via Tressanti, al Villaggio Artigiani, a Foggia. I ladri hanno preso di mira una officina dalla quale - dopo aver praticato un foro in una parete - ha asportato materiale elettro-meccanico e numerosi attrezzi da lavoro per un valore ancora da quantificare.

Durante il furto, gli stessi hanno provato ad asportare anche dei mezzi, senza riuscirvi perché verosimilmente disturbati da qualcosa o da qualcuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti, per il primo sopralluogo di furto. Sull’accaduto sono quindi in corso le indagini della polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.