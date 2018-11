Ladro goloso fa razzia di Nutella e cioccolate Kinder: preso in castagna grazie alle telecamere

Alle ore 13,45 di ieri, a seguito di una segnalazione di furto, il personale dipendente del commissariato di Cerignola e le unità della Guardia di Finanza, si portavano in via Napoli perché erano stati raggiunti dalla segnalazione di un furto di cartoni contenenti cioccolata e barattoli di Nutella dall’interno di un furgone intestato ad una ditta di Altamura, specificando che i prodotti sottratti erano destinati a vari esercizi della zona.

Immediatamente, la pattuglia della Guardia di Finanza procedeva ad estrapolare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del bar dove si era recato il denunciante, che riprendevano i momenti salienti del furto compiuto da due persone e dalla cui visione il personale dipendente riconosceva, senza ombra di dubbio, l'autore che aveva perpetrato il colpo, il noto pregiudicato D. C. cl.84, con svariati precedenti penali per furto; le immagini visionate, al contrario, non consentivano di individuare colui che era alla guida dell’autovettura utilizzata per trasportare la merce rubata.

Agenti del Commissariato, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Basilicata, si recavano immediatamente presso l’abitazione del D. C., che indossava lo stesso abbigliamento rilevato dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Si procedeva pertanto ad eseguire una perquisizione all’interno dell’abitazione la quale dava esito positivo poiché, all’interno dell’armadio della camera da letto, nascosti tra gli indumenti, venivano rinvenuti 6 barattoli in vetro di Nutella da 30 grammi ciascuno e all’interno del ripostiglio situato in cucina, nascosti da vari oggetti ed indumenti, due sacchetti trasparenti contenti 12 cioccolate Kinder.

La merce veniva recuperata e portata in commissariato dove nel frattempo il malcapitato aveva sporto denuncia. D. C., condotto presso il commissariato per le incombenze di rito, ammetteva di essere l’autore del furto e decideva di consegnare spontaneamente buona parte della merce sottratta dal furgone riferendo di averla lasciata presso l’abitazione della madre dove veniva immediatamente inviata una pattuglia che recuperava altri quattro cartoni contenenti 64 barattoli di Nutella, nonché altri 29 barattoli in vetro di Nutella da trenta ciascuno e nove buste trasparenti contenenti 12 cioccolate Kinder. Tutto la merce recuperata veniva restituita immediatamente al denunciante. D. C. veniva denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso.