Apre negozio in casa con i profumi rubati sul lavoro: denunciata insospettabile commessa foggiana

C’è anche una foggiana di 34 anni tra le tre commesse incensurate denunciate per furto aggravato dalla polizia aeroportuale di Bologna con l’accusa di aver sottratto - insieme ad una collega bulgara di 26 e a una moldava di 23 - circa 30mila euro di profumi dal duty-free dell’aeroporto ‘Marconi’.

Per due mesi hanno rubato nel negozio in cui lavoravano, fino ad allestire una rivendita parallela nell’appartamento in cui viveva la 34enne foggiana. "Nell'imminenza della festa della donna, abbiamo organizzato in accordo con l'esercizio commerciale un carico di profumi e tester - ha detto ai cronisti Salvatore De Paolis, dirigente della Polizia Aeroportuale - sono cadute nel tranello, avevamo capito il loro modus operandi".

