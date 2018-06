VIDEO| “Doppietta” della banda del buco: svaligiato anche il 'Centro 3' di via IV novembre

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il fatto è stato scoperto questa mattina, all’apertura: chi ha agito, si è introdotto nei locali (al momento sfitti) attigui all’attività colpita e, dopo aver praticato in foro in una parete comune, ha asportato smartphone e altro materiale informatico per un valore ancora da quantificare (è in corso l’inventario).

Sul posto, i carabinieri che seguiranno le indagini del caso e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona. È la prima volta che l’attività - punto di riferimento ventennale della città - viene colpita. Indagini in corso. Al momento, non si esclude che ad agire, sia al centro 3, che al villaggio artigiani, sia stata la stessa banda.