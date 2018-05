Furto in un negozio di via Galliani: infrange vetrina con un tombino e scappa con la bici rubata

I ladri a Foggia non risparmiano nemmeno i negozi di biciclette. Lunedì sera, poco prima della mezzanotte, un malvivente ha infranto la vetrina dell'attività commerciale 'Bike & Co.' di via Galliani con un tombino, ha asportato una bicicletta e si è dato alla fuga.

I titolari, accortisi dell'accaduto, hanno sporto denuncia in Questura. Al vaglio della polizia i filmati delle telecare del negozio, che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'individuazione del ladro. E' ancora da quantificare l'ammontare dei danni.