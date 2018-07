Furto da 25mila euro nella notte: i ladri svaligiano un negozio di abbigliamento per bambini

Ammonta a circa 25mila euro il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, ai danni di un negozio di abbigliamento per bambini, in corso Roma, a Foggia. Il fatto è successo in piena notte: ignoti hanno forzato la saracinesca al civico 34 e, dopo essersi guadagnati l’ingresso nei locali, hanno asportato capi d’abbigliamento per un valore ingente.

Asportato anche il registratore di cassa dell’attività. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura. Le indagini sono affidate alla polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.