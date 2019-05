La zona industriale di Foggia nel mirino dei ladri: furto in azienda, fuga con due motrici stradali

Dopo il Villaggio Artigiani, è la zona industriale di Foggia il 'terreno scelto' dei ladri. Il furto è stato consumato verosimilmente nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ma è stato scoperto solo ieri mattina, quando è scattato l'allarme alla polizia.

Giunta sul posto, la pattuglia ha effettuato il primo sopralluogo di furto, constatando la forzatura del cancello e degli accessi dell'azienda (una ditta che si occupa di vendita di materiale ferroso) e quindi il furto di due motrici stradali, per un valore non ancora quantificato, ma ingente. Sull'accaduto sono in corso le indaigni della polizia, che sta verificando la presenza di impianti di videosorveglianza in zona, alla ricerca di filmati utili da incrociare per risalire agli autori del colpo.