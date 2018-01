Furto a Monte Sant'Angelo: ladri svaligiano e danneggiano sede di Legambiente e FestambienteSud

"





Stamane una banda di sconosciuti ha scassinato le porte ed è penetrata nella sede di #Legambiente #FestambienteSud nel centro storico di Monte Sant’Angelo.



Questo il comnento apparso poco prima delle 15 sulla pagina Facebook delle associazioni: "Questi individui hanno devastato quello che potevano e sottratto degli oggetti che noi utilizziamo per l’organizzazione delle nostre attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale stazione della Carabinieri, che stanno conducendo le indagini e che ringraziamo.



Crediamo sia superfluo sottolineare la gravità di questo gesto, che si commenta da solo. Ci chiediamo solo cosa spinga delle persone a violare un luogo in cui si produce cultura.



Questa è la sede operativa di tutte le attività ideate e organizzate dal circolo: FestambienteSud, Festambiente Filosofia, FestambienteSud della Francigena, Teatro Civile Festival, il Festival della Calce Viva, delle campagne di volontariato ambientale e delle nostre attività vertenziali.

L’episodio non ci scoraggia. Al contrario, ci motiva a fare di più e meglio!