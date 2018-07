Con la tecnica del noleggio fa sparire furgone, poi torna e ci riprova con un muletto: arrestato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Surbo, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno tratto in arresto Flaviano Di Silvio, quarantacinquenne di San Severo già noto alle forze dell’ordine. Le indagini dei militari hanno portato alla luce il piano architettato dall’arrestato, che il 27 giugno si era recato presso una ditta della zona industriale del comune salentino per noleggiare un furgone con gru. Due giorni dopo era ritornato per contrattare anche quello di un muletto.

Per bloccare la prenotazione lasciava in garanzia, alla ditta, un assegno in bianco ed uno della somma pattuita con la promessa di tornare il giorno successivo e provvedere all'intero pagamento. E così faceva ma per prelevare un muletto. I rappresentanti della ditta, insospettiti, hanno chiesto notizie del furgone.

Di Silvio ha cercato di fornire spiegazioni che però non hanno convinto i titolari ma, soprattutto, ha dato notizie che non coincidevano con i dati del GPS del mezzo che risultava sostare in agro di Surbo. Messo alle strette ha riferito che era stato rubato; nel frattempo un complice a bordo di un camion, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto l'uomo ha chiesto di poter essere accompagnato in caserma per poter formalizzare la denuncia di furto, ma i militari, nel raccogliere le sue dichiarazioni, hanno sin da subito evidenziato lacune nel racconto. Il passo successivo è stato localizzare e recuperare il mezzo nelle campagne di Surbo, dove però i militari hanno rinvenuto soltanto l’apparato GPS del mezzo che era collegato ad una batteria di ciclomotore, stratagemma ritenuto utile per mantenere attivo il segnale ed evitare allarmi.

Pertanto, dopo le prime indagini e gli elementi raccolti a carico del quarantacinquenne, l'uomo è stato dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato, tentata truffa e associazione per delinquere poiché ritenuto facente parte di un gruppo il cui fine è proprio quello di sottrarre i mezzi noleggiati, nonché per simulazione di reato. Il GPS e gli assegni sono stati sottoposti a sequestro mentre Di Silvio è stato condotto presso la casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.