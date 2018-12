Furto nella notte in via Lucera: colpita ditta edile, malviventi fuggono con mezzi pesanti

E' "pesante" il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, alla periferia di Foggia, dove un gruppo di malviventi, numeroso e ben organizzato, ha "ripulito" il parco mezzi di una ditta edile situata in via Lucera.

Il fatto è successo intorno alle 4: ignoti si sono introdotti nell'attività riuscendo ad asportare, indisturbati, numerosi mezzi pesanti - una pala meccanica, un bob-cat, due generatori di corrente, un Furgone Fiat e due Iveco Daily - per un valore non ancora quantificato, ma ingente. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti'. La polizia ha avviato le indagini del caso e sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.